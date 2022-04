Jerónimo de Sousa — o cidadão e o político

A chamada de primeira página da edição impressa de 17 de Abril passado, com o título “Guerra acentua via dolorosa do Partido Comunista Português”, remete para um trabalho de fundo da autoria da jornalista Ana Sá Lopes. Publicado no caderno P2 desse mesmo dia, o artigo analisa as razões do declínio eleitoral do partido nos últimos tempos. Para tal, cita designadamente a opinião de personalidades próximas do PCP, bem como de vários dos seus autarcas ou militantes de base que lamentam o facto de o partido não ter tomado uma posição clara contra a invasão da Ucrânia pela Rússia. Um conjunto de gráficos ilustra a queda acentuada de votantes no PCP nas últimas quatro eleições, o que deixaria em aberto a possível sucessão do secretário-geral.