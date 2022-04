Na cidade pobre de Roubaix, é impensável para os jovens ter “uma Presidente racista”

Se votassem naquilo em que acreditam, os insubmissos eleitores de Mélenchon não participariam na segunda volta das presidenciais francesas deste domingo. Mesmo assim, a abstenção não é uma escolha consensual por receio do que poderá Marine Le Pen fazer aos imigrantes e muçulmanos.

Se França fosse Roubaix, o candidato Jean-Luc Mélechon seria Presidente sem precisar de disputar uma segunda volta. Nesta que é a cidade mais pobre de França, perto de Lille no Norte do país, foi no representante dos insubmissos que a maioria da população depositou confiança.