Zelenskii critica Guterres por se deslocar a Moscovo antes de Kiev

O Presidente ucraniano, Volodimir Zelenksii, considerou este sábado “ilógica” a decisão do secretário-geral da ONU, António Guterres, de se deslocar a Moscovo dois dias antes de ir a Kiev.

“É errado ir primeiro à Rússia e vir depois à Ucrânia. Não há justiça nem lógica nessa ordem”, afirmou Zelenskii, numa conferência de imprensa, numa estação de metro no centro de Kiev, segundo a Agência France Presse.

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, visitará Moscovo, na Federação Russa, no dia 26 de Abril, onde irá encontrar-se com o Presidente russo, Vladimir Putin. Segundo a ONU, num comunicado divulgado na sexta-feira, Guterres terá em Moscovo uma reunião de trabalho e um almoço com o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, e será recebido pelo Presidente Vladimir Putin.

Este sábado, o porta-voz do líder da ONU anunciou que António Guterres vai visitar a Ucrânia na próxima semana, após reunir-se em Moscovo com Putin. “O secretário-geral irá visitar a Ucrânia na próxima semana. Terá uma reunião de trabalho com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Dmytro Kuleba, e será recebido pelo Presidente, Volodimir Zelenskii, a 28 de Abril”, pode ler-se na nota enviada às redacções.

Guterres vai encontrar-se também “com o pessoal das agências da ONU para discutir o reforço da assistência humanitária ao povo da Ucrânia”, acrescenta-se no mesmo comunicado.​

A viagem do secretário-geral da ONU aos dois países em conflito acontece num momento em que está a ser duramente criticado pela alegada passividade em tomar medidas concretas para travar a guerra na Ucrânia.​ Mais de 200 antigos altos dirigentes da ONU apelaram há quatro dias, numa carta aberta, a Guterres para que adopte uma postura mais proactiva no conflito. Os autores pediram “uma presença política e uma participação pública da ONU” em contexto da guerra e uma “estratégia clara para o restabelecimento da paz, começando com um cessar-fogo provisório, e a utilização da capacidade da ONU para [organizar] bons gabinetes, mediação e resolução de conflitos”, de acordo com o Guardian.