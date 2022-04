Os benefícios da leitura para o bebé

Quando criamos o hábito de ler para os nossos filhos estamos a favorecer o aumento do seu vocabulário e a permitir que eles desenvolvam uma linguagem nova, diferente e menos repetitiva.

Neste Dia Mundial do Livro, nada melhor do que falar dos benefícios de ler para o bebé. Ao ler para (e com) os nossos bebés, estamos a contribuir para o seu desenvolvimento a vários níveis. E um deles é o desenvolvimento cerebral, mas não só!