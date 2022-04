Louis faz 4 anos e os monarcas britânicos assinalam a data com uma foto actualizada do príncipe

Reuters/THE DUCHESS OF CAMBRIDGE

Reuters/THE DUCHESS OF CAMBRIDGE

Reuters/THE DUCHESS OF CAMBRIDGE

Reuters/THE DUCHESS OF CAMBRIDGE

O príncipe William e a mulher Kate publicaram, na sexta-feira, quatro fotografias do seu filho mais novo, Louis, para assinalar o seu quarto aniversário.

As fotografias de Louis, que faz quatro anos no sábado, foram tiradas por Kate em Norfolk, no Leste de Inglaterra, e mostram-no a sorrir, segurando uma bola de críquete e correndo ao longo de uma praia.

4 years old tomorrow!



?? The Duchess pic.twitter.com/H5AQoZYibW — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) April 22, 2022

Louis é bisneto da rainha Isabel II e quinto na linha de sucessão ao trono, atrás do avô Carlos, do pai William e dos irmãos George e Charlotte.