No resort Praia do Sal, a tranquilidade de Alcochete tem vista infinita para o Tejo

Com piscina de rebordo infinito emoldurada por um moinho e o Tejo, o hotel Praia do Sal, em Alcochete, quer ser um bálsamo de tranquilidade a meia hora de Lisboa.

É Lisboa que compõe parte do horizonte, mas a viagem de meia hora entre uma margem do Tejo e a outra foi suficiente para deixar o bulício da capital para trás, tão longínquo nos parece neste cenário de tranquilidade absoluta. O vento açoita o compasso, não fosse a praia dos Moinhos palco do Festival Internacional de Papagaios (e afamada na prática do kitesurf), e nada mais. O cilindro alvo do moinho, um dos muitos que surgem ao longo do areal, foi restaurado pelo empreendimento turístico e compõe a panorâmica de postal.