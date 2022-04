7 dias, 7 fugas: com a Liberdade ao alto, ainda há tempo para queijos, vinhos e cantarinhas

Com o 25 de Abril em festa pelo país, Seia dá a provar a Feira do Queijo Serra da Estrela, Melgaço entra na Festa do Alvarinho e do Fumeiro, Évora mostra a Cartuxa antes da clausura, Grândola leva flores ao prato, o Porto vê Spiritus e Bragança anda de cantarinha.

Sábado, 23: em Seia, tudo pelo queijo

Queijos amanteigados, curados e barrados são estrelas da lista na 44.ª edição da Feira do Queijo Serra da Estrela, que decorre em Seia entre 23 e 25 de Abril, nos moldes tradicionais (depois de, no ano passado, ter confinado a banca ao mercado digital). Na montra instalada no Mercado Municipal e nos espaços circundantes, estão também enchidos serranos, vinho, licores, mel, broa, biscoitos, queijadas, artesanato, uma exposição dedicada à transumância, a Quinta do Pastor – onde se pode, por exemplo, assistir à ordenha e à tosquia da ovelha –, uma mostra do cão Serra da Estrela e animação musical. As portas estão abertas sábado e domingo, das 10h às 20h; e segunda, das 10h às 18h, com entrada livre.

Domingo, 24: Melgaço à mesa

Nascida em 1995 para pôr na montra o que a região tem de melhor, a Festa do Alvarinho e do Fumeiro de Melgaço torna a marcar presença no calendário gastronómico nacional, à moda antiga. Entre 22 e 24 de Abril, no largo do Mercado Municipal, estão representados 27 produtores de vinho e stands de fumeiro, doçaria, queijo, artesanato e outros produtos locais, num total de 55 expositores e uma zona de degustação. Showcookings com os chefs estrelados Arnaldo Azevedo e Vitor Matos e a chef Cristina Manso Preto, provas comentadas de vinhos, concursos de mel, salpicão, presunto e broa, e animação musical completam o cardápio, que pode ser consultado em detalhe aqui.

Segunda, 25: Godinho de cravo ao peito

A celebrar 50 anos de carreira, Sérgio Godinho dá a conhecer Nação Valente, o mais recente crédito (o 18.º) no currículo de álbuns de estúdio. A lírica é quase toda dele; a maior parte da música veio de outros: David Fonseca, Hélder Gonçalves, José Mário Branco, Nuno Rafael, Filipe Raposo, Pedro da Silva Martins e José Mário Branco. No conjunto, é mais um testemunho da vitalidade criativa do músico, cuja obra retrata “uma parte significativa da nossa vivência, do nosso quotidiano, do amor, das lutas, das perdas e das alegrias”, refere a nota de imprensa. O espectáculo, de entrada livre, tem passagem marcada pela Avenida dos Aliados (Porto) e pelo Cine-Teatro Avenida (Castelo Branco), domingo às 22h e segunda às 18h, respectivamente. É uma das muitas propostas alinhadas para fazer a festa aos 48 anos da Revolução dos Cravos.

Terça, 26: Cartuxa de Évora antes da clausura

Prestes a entrar em clausura, com o acolhimento da nova comunidade religiosa, o Mosteiro de Santa Maria Scala Coeli, em Évora, conhecido como Convento da Cartuxa, abre portas para receber as últimas visitas. Os interessados em conhecer este exemplar da arquitectura religiosa (que foi o primeiro mosteiro da Ordem dos Cartuxos a ser construído em Portugal) e os rituais, hábitos e exercícios espirituais praticados por quem o habitou, podem fazê-lo gratuitamente, até 14 de Maio, todas as terças e sábados, entre as 10h e as 13h, ou em visitas guiadas mediante inscrição prévia no site da Fundação Eugénio de Almeida.

Quarta, 27: Grândola com flores no prato

Em Grândola, vila morena, as comemorações da Revolução incluem Em Abril, Flores Mil, uma mostra gastronómica que serve a criatividade no prato, com flores comestíveis. Alecrim, begónia, borago, jasmim, sálvia, capuchinha, rosa, amor-perfeito e violeta são algumas das plantas e pétalas que passam do jardim para a mesa dos 19 restaurantes associados, para aromatizar e decorar saladas, entradas, sobremesas ou cubos de gelo. A sexta edição da iniciativa vai ao prato entre 23 de Abril e 1 de Maio e traz propostas como açorda de espinafres com flor de coentro, pernas de frango com tangerina, sálvia e flores de citrino, arroz de lingueirão com choco frito e flores de coentro e de malva silvestre, ceviche de garoupa com begónia ou mousse de chocolate com pétalas de cravo e borago.

Quinta, 28: Porto in Spiritus

Fernando Pessoa dá a inspiração à nova criação do ateliê Ocubo. Com o mote Afinal, a melhor maneira de viajar é sentir, que pede o nome emprestado ao poema assinado pelo heterónimo Álvaro de Campos, Spiritus leva música, luz e poesia à Igreja dos Clérigos, no Porto. A experiência de video mapping, assegura a Irmandade dos Clérigos em comunicado, garante conjugar o “respeito pela sobriedade do templo com a grandiosidade do monumento e a admiração pela obra poética de um dos maiores vultos das letras portuguesas”. Com inauguração marcada para 28 de Abril, o espectáculo poderá depois ser visto aos sábados e domingos, com sessões às 18h, 18h45 e 19h30, e bilhetes a 14€. Mais informações e reservas aqui.

Sexta, 29: Bragança de cantarinha

De recipiente para transportar água fresca em tempos que já lá vão ao uso decorativo que agora lhe é dado, as cântaras de barro continuam presentes, nem que seja pela crença popular de que trazem sorte a quem as recebe. São elas as protagonistas da Feira das Cantarinhas, que regressa ao centro histórico de Bragança, depois de um par de anos ausente. Tem lugar de 29 de Abril a 1 de Maio e vem acompanhada pela 34.ª Feira de Artesanato, que assenta arraiais na Praça Camões. Juntas, levam à cidade centenas de expositores, com saberes e sabores de várias regiões do país, num programa onde também entram jogos tradicionais como o fito, a raiola, a relha, os sacos e o jogo do galo. Das 9h às 24h (excepto domingo, 1 de Maio, até às 19h), com entrada livre.