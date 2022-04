Em 1973, quando a inflação “transitória” entrou mesmo numa espiral

A conta do supermercado a disparar, a ansiedade e as filas à espera de mais uma subida dos preços da gasolina na segunda-feira e o Governo a afogar a esperança de grandes aumentos salariais, afirmando que estes podem agravar ainda mais a espiral inflacionista. Nos últimos meses, principalmente desde o início da guerra na Ucrânia, os portugueses voltaram a ter de aprender o que é viver com uma inflação alta. A verdade porém é que aquilo a que se assiste, agora, pouco mais é do que uma amostra do que foi, durante uma década, há cerca de cinquenta anos, a crise inflacionista permanente vivida em Portugal,