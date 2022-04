PSG recupera estatuto de campeão com assinatura de Messi

Génio do argentino quebrou a resistência de um Lens reduzido a dez, que ainda chegou ao empate, na festa do décimo título da história dos parisienses.

O Paris Saint-Germain recuperou, este sábado, a quatro jornadas do final, o estatuto de campeão da Liga francesa, sucedendo ao Lille e igualando a marca recorde de dez campeonatos que pertencia ao Saint-Étienne, oito dos quais foram obtidos nos últimos dez anos pela equipa de Paris.

Messi, num momento de inspiração, derrubou, aos 78 minutos, a barreira erguida pelo Lens, entretanto reduzido a dez jogadores - e que aos 88 minutos evitou a derrota, igualando 1-1.

O argentino assinou o nono golo na Ligue 1, uma pequena obra de arte burilada por Neymar, conferindo um aspecto um pouco mais cintilante ao feito do PSG. Conquista, aliás, anunciada e que só uma derrota poderia adiar de novo. Corentin Jean ainda ameaçou, com o golo da igualdade, mas o título estava entregue.

Com 15 pontos de vantagem sobre o Marselha, que na quarta-feira estragara a festa parisiense, ao bater o Nantes, a equipa de Messi, Neymar, Mbappé, Danilo e Nuno Mendes dependia apenas de um empate na recepção ao Lens (7.º da geral) para voltar aos títulos e, assim, compensar a eliminação na Liga dos Campeões, ante o Real Madrid.

Neste contexto, apenas uma noite negra no Parque dos Príncipes poderia protelar tanta ambição... Ainda que insuficiente para disfarçar alguns constrangimentos numa equipa recheada de estrelas, sempre mais propensas a choques de egos.

Keylor Navas, guarda-redes internacional pela Costa Rica, não hesitou na hora de fazer um ultimato, assumindo que não continuará se tiver que dividir a baliza com o internacional italiano Donnarumma... isto na véspera do jogo do título.

Navas foi titular, mas o jogo prometia mais emoção na baliza do Lens, que Jean Louis Leca e uma impressionante ineficácia do PSG foram mantendo a salvo. Nada que perturbasse Mauricio Pochettino, técnico de 50 anos, apesar de se tratar do primeiro campeonato do argentino.

Com a expulsão de Kevin Danso (57'), o PSG sitiou o Lens e Messi tratou do resto, devolvendo, momentaneamente, o brilho ao Parque dos Príncipes, que foi forçado a festejar sem o desejado triunfo.