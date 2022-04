A primeira Taça foi da Académica

Na semana em que ainda ecoa a notícia da inédita descida da Académica ao terceiro escalão do futebol português, recordamos uma das páginas mais gloriosas da sua história. Não é um “requiem”, é um hino à esperança.

Em semana de apuramento para a final da edição 2021-22 da Taça de Portugal e de lamento generalizado no mundo do futebol pela descida de divisão da Académica – na próxima temporada vai disputar a Liga 3, a sua estreia no terceiro escalão –, os dois temas cruzam-se na memória da primeira final da prova-rainha. Foi em 1939 e a Académica bateu o Benfica por 4-3 para conquistar um troféu que só voltaria a erguer em 2011-2012, 73 anos depois.