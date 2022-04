Inter Milão vence Roma e ascende à liderança

O Inter Milão venceu este sábado, por 3-1, a Roma de José Mourinho, na 34.ª jornada da liga italiana, e ascendeu, provisoriamente, à liderança da Serie A, com um ponto de vantagem sobre o AC Milan.

O campeão italiano impôs à Roma, com os lusos Rui Patrício e Sérgio Oliveira a titulares, a primeira derrota ao fim de 12 jogos no campeonato, em que somou sete vitórias e cinco empates.

O AC Milan tentará este domingo retomar a liderança, em Roma, frente à Lazio, condição que poderá voltar a perder já na quarta-feira, quando o Inter Milão acertar as contas no campeonato com a realização do jogo em atraso, em Bolonha.

O Inter ameaçou a baliza de Rui Patrício com um remate do turco Hakan Çalhanoglu (21') defendido pelo guarda-redes luso, mas chegou à vantagem pelo neerlandês Denzel Dumfries (30') num contra-ataque.

Ainda antes do intervalo, a formação milanesa elevou a vantagem para 2-0 pelo croata Marcelo Brozovic (40'). O Inter elevou pelo argentino Lautaro Martínez (52'), perante alguma passividade dos defensores romanos, sentenciando a partida, reduzindo a esperança de José Mourinho chegar aos lugares de apuramento para a Liga dos Campeões.

Os adeptos do Inter homenagearam José Mourinho entoando o nome do técnico ao minuto 63, no estádio Giuseppe Meazza, em agradecimento pelos títulos conquistados enquanto treinador do clube: Liga dos Campeões (2009/10), Série A (2008/09 e 09/10), Taça de Itália (2009/10) e Supertaça de Itália (2009).

A Roma ainda reduziu para 3-1 pelo arménio Henrikh Mkhitaryan (85'), atenuando os números da derrota, que deixam o emblema da capital italiana na quinta posição, com 58 pontos, ao alcance da Fiorentina e da Lazio.

A Atalanta manteve-se na luta pelo acesso aos lugares europeus ao vencer por 3-1 em casa do lanterna-vermelha Veneza, com golos do croata Mario Pasalic (44') e dos colombianos Duván Zapata (47') e Luis Muriel (63'). O esloveno Domen Crnigoj reduziu aos 80 minutos.

Com o regresso aos triunfos na Serie A após três derrotas consecutivas, a Atalanta manteve o oitavo lugar, com 54 pontos, a dois dos lugares europeus, enquanto o Veneza, que somou a oitava derrota seguida, segue no 20.º e último lugar, com 22.

O Torino venceu em casa, por 2-1, o Spezia, com um bis do sérvio Sasa Lukic (4 g.p. e 69') e segue no 11.º lugar, com 43 pontos. O Spezia, que ainda reduziu pelo albanês Rey Manaj (90+7’ g.p.), averbou a segunda derrota seguida e segue no 15.º lugar, com 33 pontos, 11 acima da linha de despromoção.