Gastão Elias cai, Pedro Araújo segue em frente no Estoril Open

Estreante no torneio português beneficiou da desistência do italiano Gianluca Mager.

O tenista português Gastão Elias foi eliminado, neste sábado, na primeira ronda da fase de qualificação do Estoril Open, ao perder diante o boliviano Hugo Dellien. Mais bem-sucedida foi a prestação de Pedro Araújo, que se qualificou para a próxima ronda.

Num encontro muito equilibrado, em que ambos os sets foram resolvidos com uma quebra de serviço no último jogo, o tenista da Lourinhã, número 154 no ‘ranking’ ATP, não conseguiu contrariar o favoritismo do jogador natural de Trinidad, 89.º colocado na hierarquia mundial, e acabou por ceder em dois sets, por duplo 6-4.

No primeiro set, Dellien aproveitou a única oportunidade para quebrar o serviço do luso no momento em que Gastão Elias servia para empatar o marcador a cinco jogos. Por seu lado, o jogador da Lourinhã não aproveitou nenhuma das três oportunidades de que dispôs para quebrar o serviço do seu oponente.

No segundo set, ambos os jogadores quebraram o serviço pelo menos uma vez. Gastão Elias esteve mesmo com vantagem no marcador quando vencia por 3-2, no entanto deixou Dellien empatar no jogo seguinte e fechar o encontro no serviço do português.

Graças ao triunfo ante Gastão Elias, ao fim de uma hora e 40 minutos, o primeiro cabeça de série da fase de qualificação vai defrontar no encontro de acesso ao quadro principal o australiano Max Purcell (166.º ATP), que derrotou, na estreia, o italiano Marco Cecchinato, por 7-6 (7-1), 4-6 e 6-3.

Mais sorte teve Pedro Araújo, que se estreou-se no Estoril Open com uma vitória frente ao italiano Gianluca Mager na primeira ronda da fase de qualificação.

Araújo, que figura no 656.º lugar no ranking ATP, ganhou o primeiro set, por 6-1, e liderava a segunda partida por 2-0, quando o adversário transalpino, actual 111.º classificado mundial e antigo 62.º colocado, desistiu do encontro.

O jovem lisboeta, de 20 anos, conquistou assim a sua primeira vitória num torneio ATP e fica agora a aguardar pelo desfecho do embate entre o uruguaio Pablo Cuevas (105.º ATP) e o britânico Liam Broady (138.º ATP) para conhecer o adversário da segunda e última ronda de acesso ao quadro principal.