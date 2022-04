Fulham empata e adia festa do título

O Fulham empatou, este sábado, com o Bournemouth (1-1), que chegou à igualdade aos 90+8 minutos, e impediu a formação treinada pelo português Marco Silva de celebrar já o título de campeão da II liga inglesa de futebol.

O inevitável Aleksandar Mitrovic, que somou o seu 41.º golo em 41 aparições no Championship esta temporada, adiantou o Fulham (56'), mas Dominic Solanke converteu um penálti no último “suspiro” do encontro da 44.ª jornada, obrigando à divisão de pontos e impedindo os londrinos de festejarem o título do segundo escalão.

Com a subida à Premier League já assegurada, o Fulham está na liderança, com 87 pontos (tem um jogo em atraso), enquanto o Bournemouth é segundo, com 78, mas tem dois jogos em atraso.