Benfica sem pontaria frente ao Famalicão

O Benfica tinha ganho algum alento com a vitória no derby do último domingo, mas perdeu toda essa embalagem neste sábado com um empate sem golos na Luz com o Famalicão em jogo a contar para a 31.ª jornada da I Liga.

Depois do moralizador triunfo em Alvalade, esperava-se que a formação “encarnada” tivesse uma tarde tranquila, mas foi antes uma tarde de grande desinspiração frente ao seu adversário minhoto, a quem o ponto conquistado vale ouro na luta pela manutenção.

Já o Benfica, arrisca-se a perder novamente terreno para o Sporting na luta pelo segundo lugar – passaram a ser cinco pontos, mas podem ser oito se os “leões” triunfarem na segunda-feira sobre o Boavista.