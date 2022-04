Bayern Munique esquece tristezas e paga dívida com 10.º título consecutivo

O Bayern Munique cumpriu, este sábado, sem mais demoras, a tradição e voltou a conquistar o título de campeão alemão, o 32.º da história, batendo, por 3-1, o rival Borussia Dortmund, vice-líder que ficou a 12 pontos, com três jornadas para o encerramento da temporada.

Sèrge Gnabry (15’) ​​lançou o primeiro foguete na Allianz Arena, marcando o 13.º da época no campeonato. Lewandowski vingou (34’) o bis negado pouco antes pelo VAR a Gnabry, provando a superioridade bávara sobre um Borussia com importantes baixas. O polaco assinou o 33.º golo na Liga e 48.º da época, que iguala a marca do último ano. Mas foi Jamal Musiala a afastar todas as dúvidas com o terceiro golo (83'), quando o Borussia, depois de tentar tudo, já estava perto dos limites das forças.

Assim, depois da frustração deixada pela eliminação na Taça da Alemanha na segunda eliminatória e, especialmente, na Liga dos Campeões, aos pés dos espanhóis do Villerreal; depois das ameaças de morte ao treinador Julian Nagelsmann, pelo fracasso europeu, o gigante bávaro decidiu não esperar mais para fechar as contas da Bundesliga com um extra: superar a barreira dos nove campeonatos consecutivos, máximo que partilhava com os italianos da Juventus no contexto das cinco grandes Ligas europeias.

Com a queda deste recorde, também Thomas Müller ascende ao topo da lista de jogadores com mais títulos, ao somar o 11.º campeonato germânico, superando o registo do austríaco David Alaba, agora ao serviço do Real Madrid.

Ao mesmo tempo, o internacional polaco Robert Lewandowski, Bola de Ouro e grande artilheiro da Bundesliga, destaca-se com dez títulos de campeão, sendo o estrangeiro com mais conquistas na Liga alemã. Menção ainda para Neuer, que somou o 30.º troféu da carreira.

Curiosamente, depois de na época passada ter antecipado a festa do Bayern, ao bater o “candidato” RB Leipzig a duas jornadas do fim, o Borussia voltou a ajudar à hegemonia bávara, mostrando-se impotente para adiar o inevitável.

O Bayern Munique ainda teve que suster a reacção da equipa de Marco Rose no início da segunda parte, depois de Joshua Kimmich ter cometido um penálti convertido por Emre Can (52'). Os minutos que se seguiram foram de algum descontrolo do Bayern, que esteve na iminência de sofrer novo golo em sucessivas ocasiões, tendo ainda ficado dúvidas em novo lance na área dos locais.

A incerteza pairou até final, com Haaland a ameaçar Neuer por duas vezes à entrada dos últimos dez minutos. Problema resolvido por Musiala, de 19 anos, a sete minutos dos 90, com o golo do decacampeonato.