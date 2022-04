PÚBLICO apresenta "Azul", o lado mais verde do jornalismo

A crise causada pelas alterações climáticas é “a missão da nossa geração”, afirmou o ministro do Ambiente e Acção Climática, Duarte Cordeiro, na apresentação do Azul, o novo projecto do PÚBLICO dedicado ao ambiente, crise climática e sustentabilidade. “A nossa tarefa é exigente”, disse, numa mensagem transmitida em vídeo esta sexta-feira na Galeria da Biodiversidade, no Porto.

A cerimónia de apresentação do Azul ficou marcada pela necessidade de se comunicar de forma eficaz o problema das alterações climáticas e da sustentabilidade. “A ciência por si só não é suficiente” no combate a esta crise climática, afirmou Humberto Rosa, director para a Biodiversidade na Direcção-Geral do Ambiente da Comissão Europeia. “É indispensável, mas não é suficiente. Há algo mais que é necessário. Nas alterações climáticas, esse algo mais vem não só dos factos, mas da percepção dos factos”, afirmou.