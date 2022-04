Batida (Pedro Coquenão) lança single com Mayra Andrade e anuncia álbum para Outubro

Pedro Coquenão (também conhecido por Batida e integrante do projecto IKOQWE, com Luaty Beirão) está de volta às canções: anuncia um novo álbum para Outubro e estreia, em avanço desse disco, um single com a participação de Mayra Andrade. Chama-se Bom bom, a música é da autoria dos dois e a letra é dele. O videoclipe, que esta sexta-feira se estreia, foi filmado na Casa Independente em Lisboa, com produção de Pedro Coquenão. À voz de Mayra, juntam-se Botto Trindade (guitarra) e Octa Push (baixo e percussões) numa letra que começa assim: “Hoje lutei pra conseguir me levantar./ Quando acordei meu coração quase parou./ Sei que sonhei mas não consigo recordar./ Eu me deixei até que a vida me chamou.”

“Gostei muito de realizar este vídeo e de todo o processo com a Mayra”, escreve Pedro no texto de lançamento do single, lançado pela Crammed Discs. “Ela é a protagonista natural desta curta história sobre uma dança infinita que chama pelo bom.” A história, acrescenta, “passa-se num lugar um pouco escuro, onde a luz acaba por se sentir mais presente, como distracção e escape, mas também como resposta. Quer parecer um sonho, porque é acordado que gosto mais de sonhar e, sendo em Casa, quase solitário, dirige-se ao Universo.”

Como Batida, Pedro Coquenão já não lançava um disco de originais desde 2014. Em 2021, apresentou a curta-metragem O Princípio, o Meio, o Fim e o Infinito, primeiro no Indie e depois no Padrão dos Descobrimentos, no contexto de debates e exposições sobre racismo e colonialismo. Nesse mesmo ano, concluiu quatro anos de “Oceano Atlântico” na Antena 1 e na RDP África e deu início a “Neon Colonialismo”, na Worldwide FM de Gilles Peterson, com emissão mensal. O seu novo álbum, como Batida, será editado pela Crammed Discs.