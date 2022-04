Cinco adolescentes suspeitos de violar colegas de escola e filmar esses actos apanhados pela PJ

Rapazes tinham entre 14 e 17 anos e são suspeitos de terem praticado vários crimes de violação, de abuso sexual de crianças, de coacção sexual, de importunação sexual, de pornografia de menores e de ameaças, todos na sua forma agravada, contra seis raparigas com idades entre os 12 os 15 anos.

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta sexta-feira a detenção de dois rapazes de 16 e 17 anos por suspeita de, juntamente com mais três jovens, abusarem sexualmente de seis meninas com idades entre os 12 e os 15 anos, no concelho de Vila Franca de Xira (Lisboa).

Ao que PÚBLICO apurou junto de fonte da PJ, os jovens que actuavam em grupo, filmavam as violações que depois usavam para “ameaçar e achincalhar as vítimas”. Os vídeos das violações circulavam nas redes sociais. Uma das raparigas foi vítima dos abusos do grupo duas vezes.

Depois de presentes a um juiz, os dois rapazes mais velhos ficaram em prisão preventiva e foram levados para o Estabelecimento Prisional de Leiria que recebe reclusos dos 16 aos 21 anos. A medida de coacção do rapaz de 16 anos pode, eventualmente, passar a prisão domiciliária com pulseira nas próximas semanas. Os restantes membros do grupo ficaram em liberdade porque têm 14 e 15 anos, mas são alvo de um processo tutelar educativo no Tribunal de Família e Menores.

Segundo a PJ, em causa estão “vários crimes de violação, de abuso sexual de crianças, de coação sexual, de importunação sexual, de pornografia de menores e de ameaças, todos na sua forma agravada”.

As vítimas andavam na mesma escola dos suspeitos que, segundo a PJ, “atraíam as colegas, através de vários estratagemas, a diversos locais, sobretudo às suas residências; após consumarem os actos criminosos, ameaçavam e intimidavam as vítimas, como forma de garantir o silêncio das mesmas”.

Os alegados crimes ocorreram “desde o final do ano lectivo anterior e no ano lectivo em curso, até fins de Janeiro de 2022”, tendo a PJ tido “conhecimento da situação no final de Março”.

A situação foi denunciada pela escola à PJ, depois da que terá sido a última vítima do grupo ter tido coragem, apesar das ameaças, de contar o que lhe tinha acontecido.

O grupo de rapazes, com características sociais diferentes entre si (alguns com situações familiares complicadas), que variavam entre maus e excelentes alunos - um deles até ao final do ano passado era um aluno exemplar - aterrorizou durante meses a comunidade escolar. Alguns destes jovens já tinham até processos disciplinares na escola por importunação sexual e outros actos, mas sem decisões ainda.

Ao PÚBLICO, fonte da PJ explicou que as vítimas, com medo, não denunciavam os abusos e viviam aterrorizadas, em silêncio e sozinhas, manifestando alterações no comportamento e baixando até o rendimento escolar. Algumas já nem queriam ir à escola.

Foi a última vítima que pôs fim a este martírio. Depois do que lhe aconteceu apercebeu-se que outra colega podia ter sido também vítima do grupo. Esta outra colega também conhecia outra vítima e assim sucessivamente. Estas ligações permitiram à PJ identificar várias vítimas e casos, bem como recolher fortes elementos indiciários, que conduziram às detenções dos suspeitos, em menos de um mês após a denúncia.

Fonte da PJ explicou que as detenções foram importantes para “parar o alarme social que havia no seio das jovens daquela zona e passar a mensagem a estes grupos que não há impunidade”. “O juiz teve uma actuação exemplar, sobretudo em termos de prevenção geral, mostrando aos jovens, nomeadamente os que enveredam pelos caminhos da delinquência que a idade não lhes dá impunidade para fazerem o que quer que seja”, rematou.