Maioria dos líderes das distritais do PSD disposta a apoiar Montenegro, mas elogia Moreira da Silva

Miguel Relvas congratula-se com o aparecimento de “duas candidaturas de união”.

A maior parte dos líderes das estruturas distritais do PSD inclina-se para apoiar o antigo líder do grupo parlamentar social-democrata, Luís Montenegro, mas não deixa de ser curioso que muitos deles deixam rasgados elogios a Jorge Moreira da Silva, que, na semana passada, demitiu-se de director-geral da Cooperação para o Desenvolvimento da OCDE para se candidatar à liderança do partido.