A guerra na Ucrânia vista de cima: Mariupol, a cidade que já não existe

A maior parte das imagens aéreas nesta fotogaleria foi captada em Mariupol, a cidade destruída onde agora assenta o "futuro da guerra". Antes um porto próspero habitado por 400 mil pessoas, a cidade no sul da Ucrânia foi reduzida a um deserto cinzento, um ponto estratégico para ambas as frentes com cadáveres nas ruas e residentes refugiados nos túneis subterrâneos do complexo da fábrica de Azovstal. No final desta semana, imagens de satélite parecem mostrar 200 valas comuns, noticiaram vários órgãos de comunicação internacionais.

O complexo siderúrgico Azovstal é o o último reduto da resistência das forças ucranianas de Mariupol e, na sexta-feira, a Rússia assegurou estar pronta para permitir a saída civis e a rendição de combatentes.

Os civis que saírem, garantiu Moscovo, terão a opção de se juntar a territórios sob controlo ucraniano ou russo e os soldados ucranianos serão bem tratados e os feridos socorridos.