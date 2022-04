Da geração mais capacitada para uma geração hipotecada?

Será que há luz ao fundo do túnel? Ainda há poucos anos olhávamos para o futuro com motivação, energia e vontade de contribuir para um país melhor. Hoje deparamo-nos com várias crises e desafios sucessivos que não parecem querer dar tréguas. Já chega de crises e instabilidade, não?

Um vírus que trancou crianças, jovens e adultos nas suas casas, impedindo qualquer interacção social e que veio a expor os verdadeiros problemas de saúde mental na sociedade civil. Uma crise política que veio agravar e desvendar o crescimento da extrema-direita no nosso país. Uma guerra na Europa sem fim à vista que vem disparar a inflação. É certo que a actual geração de jovens é a mais bem formada e capacitada, mas será mesmo que esta geração terá as melhores condições para esperar um futuro promissor?

Iniciando pela crise pandémica, o vírus SARS-CoV-2 veio agitar as águas do planeta, não poupando o nosso belo Portugal. As escolas encerraram, o comércio fechou portas, a cultura parou, o desporto desvaneceu e a alegria foi substituída pela agitação, ansiedade e impotência face ao novo quotidiano que todos vivemos. Mentiria se não partilhasse que grande parte da nossa geração pensou: “Ah, duas semanas em casa e volta ao normal!...”; pois bem, a verdade é que a pandemia removeu por completo o véu de uma outra epidemia que estava a crescer nas sombras de uma sociedade ainda com tabus e estigmas no que diz respeito à saúde mental.

Não foram só os jovens ou aqueles que ficaram trancados em casa que sofreram tristeza constante, falta de motivação, preocupação excessiva e crises de pânico. Na verdade, resultados do estudo Saúde Mental em Tempos de Pandemia, levado a cabo pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, indicam que cerca de 25% dos participantes apresentavam sintomas moderados a graves de ansiedade, depressão e stress pós-traumático. Um reflexo claro dos efeitos nefastos na saúde mental desta crise pandémica.

Mas como uma desgraça nunca vem só, os aliados à esquerda do PS preferiram agitar novamente as águas — como se uma pandemia mundial não chegasse - e criar nova instabilidade política em Portugal. Não vou abordar os motivos da autodestruição política e representativa que os resultados eleitorais demonstraram para estes aliados mas vou sim falar sobre o verdadeiro crescimento exponencial da extrema-direita.

A nossa geração tem obrigatoriamente de enaltecer as suas bandeiras políticas: informar, lutar e impedir o crescimento deste flagelo político na Assembleia da República. O combate ao populismo, ao racismo, à xenofobia, ao machismo, à homofobia e à “ciganofobia” vão ser verdadeiros desafios nos próximos tempos com a nova claque de cheerleaders de André Ventura, mas, mais uma vez, a nossa geração cá estará para mais uma luta. Há que enaltecer os verdadeiros valores de Abril e relembrar a sua importância, a sua história e o seu papel para que hoje pudéssemos estudar, falar, pensar e actuar de uma forma livre e democrática. Tudo isto porque se lutou incansavelmente contra os ideais que hoje 12 deputados teimam em levar para dentro da casa da democracia.

E se achávamos que duas crises não bastavam, a Rússia achou sensato violar todas as normas do direito internacional e invadir um Estado soberano. Hoje as marcas de destruição provocadas pelos mísseis, bombas e tiros na Ucrânia são absolutamente dramáticas e chocantes. Já agora, por falar em tiros, é importante referir os repetitivos tiros no pé que o PCP incansavelmente insiste em dar em si próprio. Para além de não ter a coragem política de condenar a postura da Rússia nesta guerra injustificada, continuam na busca incessante de um argumento político para a não-condenação de um acto que já provocou a morte de milhares de pessoas.

Evidentemente que esta guerra na Europa traria graves consequências económicas: aumento da inflação, diminuição do poder de compra, enfraquecimento do crescimento económico e estagnação do desenvolvimento. Consequências estas que a nossa geração se vê mais uma vez confrontada, desta vez, com um desafio a longo prazo que poderá hipotecar o futuro desta geração, a mais qualificada de sempre. Se, por um lado, esta qualificação iria contribuir para o crescimento económico do país, para um forte desenvolvimento tecnológico, para o aumento da riqueza produzida e da qualificação da mão-de-obra, agora, somos confrontados com perspectivas de futuro absolutamente dantescas.

Será que há luz ao fundo do túnel? Somos de uma geração que ainda há poucos anos olhava para o futuro com motivação, energia e vontade de contribuir para um país melhor. Hoje deparamo-nos com várias crises e desafios sucessivos que não parecem querer dar tréguas e que, no espaço de três anos, abalaram todas as fundações e perspectivas do futuro próspero que se avizinhava. A nossa geração é a mais capacitada e poderão contar connosco, mas também já chega de crises e instabilidade, não?