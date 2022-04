Que Terra queremos em 2030?

Vi recentemente o filme Don’t Look Up, e achei o argumento genial. Sem querer entrar em grandes spoilers, o filme retrata dois cientistas, uma estudante de doutoramento e o seu orientador, que descobrem que um cometa está em rota de colisão com o planeta Terra. Dadas as suas dimensões, esta colisão será semelhante à do asteróide que colidiu com a Terra no tempo dos dinossauros e assinalou o fim do período Cretácico. Os protagonistas tentam por todos os meios alertar a população e os seus governantes para o perigo iminente, de modo a que se consiga encontrar uma solução atempada para alterar a rota do cometa, para este não colidir com a Terra. Infelizmente, o que para os protagonistas é uma ameaça óbvia à sobrevivência da humanidade, para a restante população é tudo menos isso. Uns não acreditam na ameaça (negacionistas), outros aproveitam-se dela para ganhos políticos ou financeiros (oportunistas) e os restantes preferem dar atenção às intrigas e preocupações do momento. Apenas os cientistas parecem estar cientes da ameaça real deste cometa.