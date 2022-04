Um comboio para lado nenhum

A situação escandalosa — única na Europa — do caminho-de-ferro português vem dos anos oitenta e tem, de tempos a tempos, um episódio agudo. Temos agora o da linha da Beira Alta. É notório que se vai remendar e não renovar, ou seja, gastar algum dinheiro para manter um moribundo em estado vegetativo. A grande linha internacional que foi noutros tempos está reduzida a uma caricatura de mau gosto. Algum dia se há-de pôr à vista os nomes e as caras dos responsáveis pelo crime continuado que vítima a ferrovia em Portugal.

António Monteiro Fernandes, Lisboa

Actualização das rendas antigas novamente protelada

O novo adiamento do prazo estabelecido por lei em 2012 para o descongelamento e actualização das rendas antigas é mais uma prova do enviesamento com que o PS considera esta questão, e cujo substrato ideológico é: “os senhorios têm obrigação de sustentar o direito à habitação dos inquilinos.” Evidentemente tal não é assumido, e daí os adiamentos e as desculpas esfarrapadas. Por exemplo, a de que é preciso fazer primeiro um estudo de avaliação das rendas antigas.

Mas em 2017, dados do Ministério das Finanças contabilizavam 115.828 contratos de arrendamento anteriores a 1990. E destes só 7.181 estavam ao abrigo do prazo, por os inquilinos terem, ou mais de 65 anos ou mais de 60% de deficiência, e terem um rendimento anual inferior a 5 salários mínimos. Era o ano em que se cumpria o tal prazo de 5 anos, para o Estado preparar o estabelecimento do subsídio que iria completar o valor actualizado das rendas, quando os inquilinos não pudessem pagá-lo. Apesar de ter os números, o primeiro governo de António Costa, lavou as mãos do assunto e prolongou o prazo por mais 5 anos

Sem nada ser feito entretanto, chegou 2022... Atendendo à natureza das coisas, se os números se modificaram foi para menos. Precisa um governo, ao nível macro de um Orçamento do Estado, de ter números mais finos para cumprir a lei? Os governos de Costa têm continuado a obrigar os senhorios a suportar o direito à habitação dos inquilinos, desempenhando assim à força uma função social que é do Estado.

Maria Redondo, Lisboa

Máscaras: efeitos nefastos

A utilidade das máscaras nos espaços públicos interiores, nomeadamente escolas, finalmente é posta em causa. Uma situação que já se prolonga há demasiado tempo e prejudica diariamente o trabalho educativo nas salas de aula. Basta ponderar as dificuldades na aprendizagem de línguas. Ou pensar nos milhares de crianças em idade pré-escolar em creches e infantários. Uma medida que em muitos países europeus nunca foi adoptada porque o prejuízo é óbvio. Onde está a evidência científica destas orientações? A meu ver o especialista Henrique Barros, em entrevista ao PÚBLICO, tem toda a razão, mas ficamos sem saber porque ele insiste no mesmo contexto na vacinação das crianças numa altura em que alguns países já travaram as suas campanhas deste grupo etário porque há mais efeitos negativos que benefícios.

Margit Kegel, Lagos

Vergonhosa manifestação de ódio

A casa da democracia recebeu o Presidente da Ucrânia Volodimir Zelenskii por videoconferência já que o seu país foi traiçoeiramente invadido. Para além dos convidados, existem 230 cadeiras para serem ocupadas por aqueles que os portugueses democraticamente elegeram para nos representar tendo ficado, por vergonha alheia, seis lugares por ocupar. Tal situação fez-me recordar o discurso do acto de posse do novo presidente da AR onde deixou a promessa, e passo a citar: “O único discurso sem lugar aqui será o do ódio”. E mais adiante: “O patriota, porque ama a sua pátria, enaltece o amor dos outros pelas pátrias respectivas”. Ora aquilo que ontem se passou na AR, e o senhor presidente da AR como sociólogo muito bem sabe, foi um acto odioso por parte do Partido Comunista, que se diz defensor dos fracos e oprimidos mas que está do lado do criminoso invasor. Assim, faço votos para que Santos Silva nunca tenha um ataque de osteocondrose ou patológicas alterações no músculo esternocleidomastoideo que o impeça de alcançar todo o hemiciclo. Desengane-se quem pensa que tal atitude não foi mais que uma ausência. Não. O comportamento deste partido, é isso sim, uma vergonhosa manifestação de ódio.

Jorge Morais, Porto