Governo “disponível” para estudar com o Livre uma rede ecológica de transporte escolar

Executivo de maioria abre a porta à negociação com Rui Tavares. Para lá da redução temporária do imposto sobre os combustíveis - um “analgésico” -, o Livre quer alternativas para baixar a dependência em relação aos combustíveis fósseis.

O Livre foi o único partido parlamentar que não apresentou propostas alternativas ou de alteração à iniciativa do Governo para descer o imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos (ISP) de forma temporária, mas concorda com o corte temporário nesta fase de alta dos preços dos combustíveis e desafia António Costa a ir mais além, a pensar no médio e longo prazo: na diminuição da dependência dos combustíveis fósseis.