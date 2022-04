Veríssimo quer 12 pontos para ver o que a Liga reserva ao Benfica

Quebra do Sporting, com duas derrotas consecutivas, anima final de temporada com o segundo lugar em discussão.

Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, encara com máximo pragmatismo a possibilidade de chegar ao segundo lugar, independentemente do momento ou dos problemas que o Sporting possa enfrentar nesta recta final, pelo que mantém o plano de vencer todos os encontros até ao desfecho do campeonato, a começar pelo Famalicão, e depois ver o que a Liga pode reservar em termos de qualificação.

Na 31.ª jornada, depois do triunfo na Luz, o Benfica recebe este sábado (18h, BTV) um Famalicão necessitado de pontos para escapar aos lugares de despromoção. Nélson Veríssimo parte dessa realidade para a análise ao que poderá ser o confronto com os minhotos, 13.ºs classificados, com 29 pontos, empenhados em quebrar um ciclo de três derrotas e três empates nos últimos seis confrontos.

“Vamos receber uma equipa em posição difícil, pelo que se não estivermos a um nível alto, podemos complicar a nossa tarefa, que exige uma mentalidade competitiva alta”.

Veríssimo “dissecou” um pouco o estilo do adversário, que vê como uma equipa que, não obstante a posição que ocupa na tabela, gosta de um jogo de “posse, de assumir o jogo e de um bloco subido”, o que aconselha a “não facilitar em nada”.

Até porque, com a vitória em Alvalade, o Benfica reduziu a distância para o Sporting e pode aspirar ao segundo lugar, aproveitando o momento menos positivo do rival, que sofreu nova derrota, no Dragão, acabando eliminado na Taça de Portugal e com um problema interno, com Slimani, a ameaçar a coesão na recta final.

“Não sei qual é o momento psicológico do Sporting. O desafio era ganhar todos os jogos. Agora faltam quatro, que tentaremos vencer, cientes de que teremos uma oposição muito forte. Estávamos a nove pontos e agora estamos a seis. Continuamos a não depender só de nós. É complicado, mas não impossível. A proposta é fazer 12 pontos e esperar para ver o que acontece”, declara Veríssimo.

O treinador do Benfica teve tempo para abordar o momento de Darwin Nuñéz, máximo goleador do campeonato, de quem espera mais golos. “O maior incentivo que pode ter é continuar a contribuir com golos para a dinâmica colectiva. Tem vindo a crescer desde que chegou ao Benfica”, notou, confirmando a indisponibilidade de Rafa Silva, ainda com problemas musculares que o impedem de regressar aos relvados.