Sábado é dia de Portugal no Estoril Open

Há quatro tenistas nacionais em acção no arranque do qualifying do ATP 250. No quadro principal, existem mais dois compatriotas à espera.

Sábado é dia de tiro de partida no Estoril Open 2022. Neste fim-de-semana, o preâmbulo do torneio mais relevante do ténis nacional é preenchido por encontros de qualificação, que contarão com quatro portugueses em acção: Gastão Elias, Pedro Sousa, Pedro Araújo e Tiago Cação. A torcer por este quarteto estão os compatriotas João Sousa e Nuno Borges, já com presença garantida no quadro principal da prova.

A partir das 12h, no Estádio Millenium, no court Cascais e no court 3, arranca a 32.ª edição do torneio ATP 250, que se prolonga até 1 de Maio. E será Gastão Elias a abrir as hostilidades no palco mais nobre: o tenista da Lourinhã (154.º ATP) vai defrontar na primeira ronda o boliviano Hugo Dellien (89.º), que este ano tem competido essencialmente no continente americano, passando entretanto por Marraquexe (derrota com Van de Zandschulp) e Monte Carlo (duas vitórias no qualifying, uma delas sobre o japonês Taro Daniel).

“Estou muito motivado”, começou por afirmar Gastão Elias, número três português, que recentemente venceu dois challengers em Oeiras. “Sei que vai ser um encontro bastante duro, não só pela qualidade do meu adversário, mas também pelo bom momento de forma que atravessa, mas eu também estou num bom momento. Vai ser um jogo interessante e é sempre óptimo poder voltar a jogar um torneio deste calibre”, acrescentou, citado pela agência Lusa.

À mesma hora, no court 3, é Pedro Araújo (562.º ATP) quem vai tentar contrariar o favoritismo do italiano Gianluca Mager (111.º ATP), que no ano passado atingiu o ranking mais alto da carreira, com o 62.º posto, depois de se ter qualificado para os torneios de Viena e de Paris.

Araújo, de resto, entrará em campo graças a um wild card da organização, o mesmo sucedendo com Tiago Cação. O tenista de Peniche (573.º ATP) jogará o derradeiro encontro do court Cascais ante o espanhol Carlos Taberner (94.º), que hás dias, na primeira ronda em Monte Carlo, perdeu com João Sousa, com um duplo 6-1.

A completar o quadro dos qualifiers portugueses, Pedro Sousa (295.º) terá, igualmente, um adversário espanhol pela frente, Bernabe Zapata Miralles (119.º). “Foi um sorteio bastante complicado, como era de esperar, porque já sabia que ia jogar com um cabeça de série. É um jogador que está em boa forma, jogou bastante bem em Barcelona e em Monte Carlo. Vai ser um encontro duro”, anteviu o lisboeta, de 33 anos, a regressar à competição após uma longa ausência, na sequência de uma cirurgia ao pulso esquerdo.

Atentos ao que se passa no fim-de-semana e a prepararem-se para a estreia estarão João Sousa (85.º) e Nuno Borges (131.º). O maiato, de 25 anos, recebeu justamente nesta sexta-feira o wild card de acesso ao quadro principal de um torneio que já conhece por dentro, ou não tivesse, há um ano, caído na segunda ronda diante do favorito Marin Cilic, mas com parciais equilibrados.

Quem também recebeu um convite da organização foi o austríaco Dominic Thiem, um dos cabeças de cartaz da prova em estreia no ATP 250 português, juntando-se a outros pesos-pesados como Felix Auger-Aliassime (9.º ATP), Cameron Norrie (12.º), Diego Schwartzman (15.º) ou Pablo Carreño-Busta (19.º).