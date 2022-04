Arnaud Desplechin: “Philip Roth é o meu herói, o meu deus”

“Philip é um romancista americano que vive em Londres.” A informação é dada pela amante inglesa no início de um jogo cujo ponto de partida é marcado pelo pedido do escritor de quem ela leu todos os livros: “Fecha os olhos”. Não sem resistir, ela acede. Os dois estão sentados frente a frente no escritório onde se encontram todas as tardes ao longo do último ano e meio. Ele pede-lhe que de olhos fechados descreva o lugar ao detalhe. Ela está sentada num cadeirão confortável e ele ouve-a queixar-se do seu casamento infeliz, do trabalho sem interesse, da filha “adorável” de quatro anos. Ela tem os olhos sempre fechados. Os dele estão sempre abertos. Ela fala. Ele ouve. O pacto será esse e remete para o início do romance de Philip Roth onde um escritor chamado Philip e a sua amante inglesa começam também um jogo que parte de um questionário onde a regra é responder a todas as perguntas.