Cabo Verde: artistas lusófonos marcam pressença no regresso do Atlantic Music Expo

Ayom, do Brasil, Selma Uamusse, de Moçambique, Clington Experience, de Angola, Marco Oliveira, de Portugal e Karyna Gomes, da Guiné-Bissau são alguns dos artistas lusófonos que marcam presença na 8.ª edição do Atlantic Music Expo (AME), a maior feira de música em Cabo Verde e que está de regresso dois anos depois, e pela primeira vez com extensão em São Vicente. Os artistas foram apresentados esta sexta-feira na cidade da Praia pelo director-geral do AME, Augusto Veiga, indicando que o evento foi adiado de Abril para Junho devido à pandemia de covid-19.

A juntar-se a estes nomes estão Vox Sambou (Haiti), Wale Ojo and The Milagros (Nigéria), Yelé (Burkina Faso), Fanie Fayar (Congo), e DJ Mimi (Bélgica). Mas também Serge Ananou (Benin), Kanazoé Orkestra (Burkina Faso), Gren Semé (França), King Abid (Tunísia/Canadá), Aurus (Ilha de Reunião), Bruno Capinan (Brasil), Morena Leraba (Lesoto), El Tabla (Ilhas Maurícias), Jessica Bongos (Nigéria) e Socos Duo (Espanha).

Entre os artistas e grupos cabo-verdianos esperados para o evento estão Anísio, Arisandro, Ceuzany, Dieg, Mamadou Sulabanku, Cordas do Sol, Fattú Djakité, Jennifer Solidad, Natche, Acácia Maior, Fábio Ramos, DJ The Funkman, Dj Rudy Soares e DJ Fat Boy, bem como Mário Marta, Bob Mascarenhas, Marinu, Adé da Costa, Trakinuz, Os Tubarões, Scuru Fitchadu, Sandra Horta, Rodji e Pret & Bronk.

A extensão à ilha de São Vicente, explica o responsável pelo AME, Augusto Veiga, é uma forma de facilitar o acesso de “artistas e agentes musicais e culturais a esta indústria da música, e de deslocar também a Praia. Estando em Mindelo abrangemos São Nicolau, Santo Antão e estaremos mais próximos das outras ilhas do Norte”, frisou.

A maior feira de música de Cabo Verde vai decorrer entre 9 e 11 de Junho no Mindelo, em São Vicente, e entre 13 e 16 do mesmo mês na cidade da Praia.

O AME foi lançado em 2013 pelo Ministério da Cultura de Cabo Verde e é uma feira que reúne centenas de participantes, desde artistas, músicos, produtores, empresários, jornalistas, directores de festivais, agentes, para mostrarem os seus trabalhos e reflectirem sobre o mercado da música. O evento foi assumido há quatro anos pela Associação Cabo Verde Cultural (ACVC), após a saída do Ministério da Cultura. A feira de música tem coincidido com o Kriol Jazz Festival (KJF), organizado pela Câmara Municipal da Praia (CMP), que também é parceira do AME.