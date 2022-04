O que pode levar o cancro a desenvolver-se? Há 58 novas pistas

A análise do ADN de 12 mil tumores permitiu uma fotografia atualizada das marcas que o desenvolvimento do cancro deixa no nosso genoma. Uma equipa de Cambridge anuncia o maior estudo de análise genómica em cancro realizado até à data, revelando 58 novas marcas associadas a tumores e que, no futuro, podem trazer um diagnóstico mais rápido e personalizado.

Através da sequenciação do genoma conseguimos descobrir as “marcas” que transformam as células num cancro. E foi com esta ideia que uma equipa da Universidade de Cambridge (Reino Unido) descobriu essas “marcas” em mais de 12.000 pacientes com cancro – encontrando 58 novas pistas que podem contribuir para que os tumores se desenvolvam. De acordo com os investigadores, o artigo publicado esta semana na revista Science é o maior estudo de análise genómica em cancro realizado até à data.