Maria Antónia Palla, Lídia Jorge e Teresa Salgueiro premiadas por associação feminista espanhola

A associação feminista espanhola El Club de las 25 (O Clube das 25) premiou nesta quinta-feira três mulheres portuguesas e três espanholas, entre elas Maria Antónia Palla, jornalista, escritora e feminista que foi fundamental na legalização do aborto. A escritora Lídia Jorge e Teresa Salgueiro, vocalista do grupo Madredeus, são as outras duas portuguesas galardoadas. As cidadãs espanholas distinguidas são: Carlota Bustelo, primeira directora do Instituto da Mulher da Espanha; ​Almudena Ariza, jornalista e repórter da TVE; e Rozalén, cantora e compositora.

Os prémios anuais da associação, que pretendem incentivar a construção de um “eixo feminista atlântico”, foram entregues neste dia 21 de Abril, em que a organização presidida por Carmen Almeida cumpre os seus 25 anos de existência. As ministras espanholas da Igualdade e da Defesa, Irene Montero e Margarita Robles, o embaixador português João Mira Gomes, e Pilar del Rio, presidente da Fundação José Saramago, entre outros, estiveram presentes na residência da Embaixada de Portugal em Madrid, onde decorreu a cerimónia.

“Queremos olhar, ver e aprender com a forma magnífica de construir e fazer nesta parte do Atlântico, uma referência na Europa, que é o país de Portugal, onde as mulheres são criadoras de conhecimento. Queremos projectar um olhar feminista para o Atlântico, unindo os dois países através da irmandade e do reconhecimento mútuo”, disse Cristina Almeida, citada pela imprensa espanhola.

O Clube das 25 é uma organização feminista que se define como “inclusiva e intergeracional” e foi fundada pelo jornalista Karmele Marchante (actualmente sua presidente honorária). Nas últimas duas décadas e meia, a associação realiza encontros regulares com políticos, intelectuais, profissionais de diversas áreas, jornalistas ou escritores, para reflectir sobre a igualdade de género e apresentar os seus contributos.

A organização justificou cada uma das distinções. No caso de Maria Antónia Palla, que é mãe do primeiro-ministro, António Costa, foi sublinhado o facto de ter sido a primeira mulher a liderar a Caixa de Previdência dos Jornalistas, além de ter sido pioneira ao integrar o grupo de mulheres jornalistas admitidas na redacção do Diário Popular, por concurso.

No que diz respeito a Teresa Salgueiro, a associação que luta pela igualdade de direitos entre homens e mulheres lembrou a sua participação nos Madredeus, aos 17 anos, e os vinte anos em que a cantora deu a voz ao grupo que vendeu milhões de discos em todo o mundo.

Já sobre Lídia Jorge, o clube considerou que tem “uma voz única e reconhecida no panorama da literatura portuguesa contemporânea”.