António Costa soprou as velas dos 49 anos do PS com um aviso: “Os partidos não são eternos”

Os socialistas celebraram esta quarta-feira o 49.º aniversário do partido, com o país num cenário que não foi aquele com que António Costa “sonhou”. “ Mas quem governa não governa só para o seu desejo, mas em função da realidade que tem pela frente”, disse Costa.

A Gare Marítima de Alcântara, em Lisboa, encheu-se para festejar o 49.º aniversário do PS, numa noite cheia de discursos de evocação do passado e com avisos para o futuro. O maior aviso chegaria do secretário-geral socialista, António Costa, que repetiu que “os partidos não são eternos” e que é preciso manter “a natureza e identidade” do PS, sabendo porém acompanhar “a evolução da sociedade”. Um caminho que irá continuar “até Outubro de 2026”, assegurou.