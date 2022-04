O buraco no Parlamento que aplaudiu de pé

Hoje, tal como na Primavera de Praga ou na queda do Muro de Berlim, o dogmatismo do PCP impera sobre a realidade e a propaganda sobre a razão

Volodimir Zelenskii esteve na Assembleia e para memória futura ficará menos o teor do seu discurso do que o poder simbólico da sua presença na casa da democracia. O PCP recusou-se a estar presente na sessão e o registo deste episódio para o futuro não se fará pela ausência propriamente dita, que era previsível e estava anunciada: o buraco aberto pela falta de comparência dos seus deputados vale também pelo lado simbólico e não tanto pela novidade. Nos rituais dos Estados e dos parlamentos, a simbologia conta e o que persistirá desta sessão é o aplauso em pé a Zelenskii de todas as bancadas e o buraco de um partido que insiste em refugiar-se numa verdade alternativa.