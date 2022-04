Na Tabfund, os separadores de pesquisa valem dinheiro — e tudo em nome da ciência

E se todas as janelas de pesquisa do browser valessem dinheiro? E se a ideia já existir desde Março de 2020? A Tabfund nasceu para provar que não é assim tão complicado apoiar projetos de investigação científica, mas precisa de 20 mil utilizadores para continuar a fazer a diferença. Para ajudar basta descarregar a extensão.

E se todas as janelas de pesquisa do browser valessem dinheiro? A ideia já passou, certamente, pela cabeça de várias pessoas, mas apenas três conseguiram colocá-la em prática. Em Março de 2020, Leonardo, Filipa e Henrique, antigos estudantes de Engenharia na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), criaram a Tabfund. A ideia é simples e o nome diz tudo: apoiar financeiramente projectos de investigação científica consoante o número de tabs ou, em português, separadores de pesquisa, abertos no computador. E tudo através de anúncios publicitários.