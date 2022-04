A Inovação celebra-se?

Neste dia 21 de abril celebra-se o Dia Mundial da Criatividade e Inovação, criado pelas Nações Unida com o propósito de sensibilizar para a importância da criatividade e da Inovação na resolução de problemas, nomeadamente para o cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável.

Mas porquê celebrar a Inovação?

A ligação entre Inovação e crescimento está estudada há muitos anos e não há dúvida de que a Inovação é o caminho para a recuperação e para um crescimento económico sustentado. São as empresas mais inovadoras que se revelam mais competitivas e resilientes. Para além disso, a Inovação é crítica para fazer face a muitos desafios da humanidade, como a doença, a fome, as alterações climáticas, entre outros. Aliás, a pandemia veio mostrar-nos a sua importância para nos adaptarmos e contornarmos situações adversas. A Inovação tecnológica e a I&D já resultaram nas vacinas contra a covid-19, em equipamentos de proteção individual, ventiladores, soluções de colaboração digital, entre muitos outros.

Há cada vez mais empresas com atividades de I&D em Portugal. As empresas perceberam o valor estratégico da Inovação e apostam cada vez mais em atividades de I&D, quer para o lançamento de novos produtos e serviços, quer na incorporação de mais conhecimento e tecnologia nos seus processos produtivos. Isso pode ver-se nos resultados das estatísticas de I&D divulgadas pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC), no aumento de candidaturas aos incentivos fiscais à I&D (SIFIDE) e nos indicadores de participação nos instrumentos de apoio à Inovação.

Devido à natureza complexa da Inovação, os processos colaborativos têm um papel muito relevante para potenciar a Inovação nas empresas. Isto é particularmente visível nos 35 Laboratórios Colaborativos (CoLAB) atualmente reconhecidos, onde as empresas representam 46% dos associados, com um aumento expressivo da representação das PME. Nas micro e nas pequenas e médias empresas, o investimento em I&D, a participação em projetos colaborativos e o desenvolvimento de atividades de Inovação são um desafio ainda maior, tendo em conta a sua dimensão. Mas justamente pela sua dimensão, a colaboração pode ser uma forma de internalizar conhecimento para os seus processos de Inovação.

Não existe propriamente uma medida única de sucesso da transmissão de conhecimento entre as instituições que desenvolvem ciência e as empresas. Mas podemos observar que a colaboração entre as instituições científicas e o mundo empresarial tem aumentado significativamente nos últimos anos. Existe um número crescente de instituições de ensino superior, centros de investigação e unidades de investigação que colaboram de forma cada vez mais intensa com as empresas e que têm gabinetes de transferência de tecnologia profissionalizados que podem ajudar essa transferência de conhecimento e gestão dos processos de colaboração. Há também um número significativo de empresas que trabalha próximo desse universo académico, dando incentivos e apoio de diversas formas, lançando desafios e colaborando em projetos, podendo assim ter acesso a diferentes áreas do conhecimento, o que sabemos ser crítico nos processos de Inovação.

Os apoios à Inovação servem para diminuir o risco e ajudar a lidar com a incerteza, e uma mesma tecnologia pode ser apoiada por diferentes instrumentos, permitindo, por exemplo, que possa ser financiada por apoios nacionais, como o Portugal 2020 ou o Portugal 2030, e por apoios internacionais, como o Horizonte Europa, de acordo com as necessidades de cada fase de desenvolvimento, permitindo assim a chegada ao mercado. Este caminho é visível em muitos setores em Portugal, desde os mais tradicionais, como os moldes ou os têxteis, até aos novos setores, como o espaço.

Para além disso, tal como nos faz lembrar este dia, a Inovação é essencial para fazer face aos desafios que enfrentamos como sociedade, de construção de um mundo mais sustentável e inclusivo. Esta visão holística pode ajudar-nos neste caminho para a Inovação, contribuindo assim para a recuperação e o crescimento. Para termos cada vez mais Inovação a nascer em Portugal e podermos partir novamente para outros mares. Celebremos então este dia.

A autora escreve segundo o novo acordo ortográfico