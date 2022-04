Putin recua no ataque final a Mariupol mas anuncia “libertação” da cidade

Refugiados no labirinto de túneis que foi construído debaixo da fábrica de aço Azovstal, uma dezena de quilómetros a este do porto de Mariupol, mais de dois mil combatentes ucranianos continuam a impedir que as forças russas reivindiquem, de forma incontestável, a captura da importante e simbólica cidade no sudeste da Ucrânia.