Macron acusa Le Pen de promessas irrealistas para a França e de depender do apoio dos bancos russos

Num debate de duas horas e meia, Emmanuel Macron e Marine Le Pen discordaram em praticamente tudo. O Presidente disse que a candidata que disputará, com ele, a segunda volta, não toma posição sobre a guerra na Ucrânia porque depende de Putin financeiramente.

Não foi o primeiro na lista dos temas a debater no tão esperado duelo televisivo entre o Presidente Emmanuel Macron e a candidata que com ele disputará a segunda volta das eleições presidenciais em França, no próximo domingo, Marine Le Pen.