Alemanha planeia “entrega circular” de armas à Ucrânia

A Alemanha está no meio de um debate febril sobre o que o Governo está a fazer para entregar armas à Ucrânia – com o chanceler a ser alvo de críticas dos partidos da sua coligação e de parte do seu partido. Uma notícia do diário de grande circulação Bild dizendo que o chanceler, Olaf Scholz, recebeu da indústria alemã de armas uma lista do que poderia ser entregues à Ucrânia e retirou dela o armamento pesado como tanques e obuses lançou mais achas para a fogueira.

De seguida, no entanto, fontes governamentais citadas pela agência DPA diziam que o país está a preparar-se para enviar este armamento pesado a aliados da NATO para substituir material que estes enviem directamente à Ucrânia. A Alemanha evita assim o envio directo de armas pesadas à Ucrânia.

A ministra da Defesa, Christine Lambrecht, confirmou que a Alemanha está a preparar esta “entrega circular”, mas disse que o equipamento a entregar não poderia vir do que está actualmente em uso pelas Forças Armadas da Alemanha.

“Trata-se de tanques, de algum material que alguns países têm possibilidade de entregar”, disse Lambrecht à estação de televisão RTL, especificando que se trata de países que têm material do tempo da União Soviética que é o que é usado pelas Forças Armadas da Ucrânia, permitindo que seja utilizado já. A Alemanha encarregar-se-á de entregar a estes países o equipamento para substituir o que for dado. “Estamos em conversações e está tudo a andar muito depressa”, declarou, dizendo que se espera uma troca “nos próximos dias”. Os peritos militares, adiantou, “dizem que as próximas duas semanas serão decisivas para o que vai acontecer na guerra”.

Segundo a DPA, a Eslovénia prepara-se para entregar um grande número de tanques de T-72 à Ucrânia. Em contrapartida, receberá da Alemanha carros de combate mais modernos. A Reuters diz que se trata de cerca de 40 veículos no total.

A ministra confirmou ainda que a Alemanha iria treinar forças armadas ucranianas na utilização de um sistema de artilharia para tanques – os sistemas em si vão ser entregues pelos Países Baixos.

Além das críticas internas, o Governo alemão tem sido alvo de críticas externas: na Polónia, o primeiro-ministro Mateusz Morawiecki disse que na nova fase da guerra agora focada na região do Donbass, “é preciso dar [à Ucrânia] munições e também equipamento pesado”, e “a posição ambígua da Alemanha não ajuda”, declarou.

A questão perseguiu também a ministra dos Negócios Estrangeiros, Annalena Baerbock, no seu segundo dia de visita aos países Bálticos. “Não há tabus para nós em relação a veículos blindados ou outro tipo de armas de que a Ucrânia precise”, disse numa conferência de imprensa com a sua homóloga da Estónia. No entanto, repetiu que material em uso pelas Forças Armadas não poderia ser enviado de imediato.

Não era claro se esta ideia de entrega circular teria já acontecido antes com aviões. Chegou a ser anunciado, no início de Março, que iriam ser entregues aviões à Ucrânia, o que foi depois desmentido – na altura, tratava-se de um acordo entre os Estados Unidos e a Polónia em que Varsóvia entregaria os seus aviões soviéticos MiG (embora não de modo directo) e receberia aviões mais modernos dos EUA. “Apesar de alguma ambiguidade diplomática, esta deverá pretender proteger os países [dadores] de retaliação russa, parece que todos ou alguns dos três potenciais dadores [Polónia, Bulgária e Eslováquia] entregaram alguns dos seus stocks de peças de MiG”, escrevia a revista norte-americana Forbes.