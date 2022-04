Incêndio atinge sete veleiros que estavam em zona seca no porto de Olhão

O incêndio deflagrou na zona industrial velha do porto de Olhão.

Sete embarcações que se encontravam em terra foram consumidas pelas chamas num incêndio esta quarta-feira no porto de Olhão, sem que haja vítimas a lamentar, disse à Lusa fonte da Protecção Civil.

Em declarações à Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro afirmou que o incêndio, que deflagrou na zona industrial velha do porto de Olhão, foi dominado às 14h41 e entrou em fase de rescaldo às 16h49.

Apesar do aparato do incêndio, não há mais danos ou vítimas a lamentar, disse previamente outra fonte da Protecção Civil, sublinhando que os funcionários e trabalhadores foram retirados a tempo do local.

A fonte do CDOS afastou também o cenário de um eventual derrame de materiais poluentes para a água, sublinhando que os “barcos estão em terra”.

As equipas de socorro receberam o alerta a dar conta do incêndio às 13h10 e, quando chegaram ao local, encontraram seis veleiros tomados pelo fogo, tendo necessitado de quase mais de três horas para entrar na fase de rescaldo.

O fogo chegou mobilizar 19 veículos e 53 operacionais no combate às chamas, número que às 18h30 já estava reduzido a 14 veículos e 37 operacionais, concluiu a mesma fonte.