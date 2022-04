Alta velocidade espanhola arrancou há 30 anos e já está no topo do mundo

Espanha está no segundo lugar mundial dos países com maior extensão de linhas de alta velocidade.

Faz hoje 30 anos que foi inaugurada a primeira linha de alta velocidade espanhola, entre Madrid e Sevilha. Uma infra-estrutura de 471 quilómetros onde os comboios podiam circular a 300 km/h e que marcaria o início de um plano que colocaria Espanha no segundo lugar mundial (logo a seguir à China) dos países com maior extensão de linhas de alta velocidade.

A opção por começar uma rede em direcção ao sul quando a Europa estava ao Norte foi então muito criticada. Mas havia um pretexto forte – a inauguração da Expo 92, a Exposição Mundial de Sevilha, cidade de onde também é oriundo o então presidente do governo espanhol, Filipe Gonzalez.

Mas rapidamente o AVE (Alta Velocidad Española) se estendeu a Barcelona, Huesca, Valencia, Valladolid, Zamora, Málaga, ligando todas as províncias e somando hoje 3769 quilómetros de linhas de alta velocidade. Só nos últimos cinco anos abriram à exploração 529 quilómetros de linhas do AVE, 230 para completar o eixo Madrid – Galiza e 299 no Corredor Mediterrânico. Não há nenhum Corredor Atlântico, o eventual nome da linha de alta velocidade para Badajoz e Portugal, mas esse é um dos mais atrasados, para desespero dos autarcas e populações da Extremadura.

Nos últimos 30 anos, a Espanha multiplicou por oito o número de quilómetros de linhas de alta velocidade, ultrapassando a própria França que, à data, era a referência europeia nesta tecnologia ferroviária.

A pressa com que foi feita a linha Madrid – Sevilha determinou também a opção espanhola pela bitola europeia (a distância entre carris é maior na Europa além-Pirinéus do que na Península Ibérica). Como não havia tempo para certificar comboios de alta velocidade em bitola ibérica e esses cálculos e testes estavam devidamente homologados em França (onde o TGV já tinha 11 anos), os espanhóis praticamente importaram “chave na mão” o projecto francês e assentaram a sua primeira linha em bitola europeia, condicionando assim o desenvolvimento da sua rede.

A alta velocidade em Espanha acabou por determinar a construção de um cluster industrial e tecnológico de grande envergadura. Se no início foi tecnologia francesa e alemã que deram cartas, rapidamente o país desenvolveu competências em todos os aspectos da indústria ferroviária, desde a sinalização, à engenharia e ao material circulante (com a Talgo e a CAF à cabeça) tornando-se uma potência mundial do sector.

E tão longe foi o deslumbre pela alta velocidade, que nuestros hermanos acabaram por descurar a rede convencional, que foi sendo esquecida na manutenção e nas prioridades de investimento, assumindo hoje o governo que muitos serviços, estações e linhas são para encerrar. Aliás, o fim do Lusitânia Expresso (comboio que ligava Lisboa a Madrid) e do Sud Expresso (Lisboa – Salamanca – Valladolid – Burgos – San Sebastian – Hendaya) foram resultado dessa política.

Os 30 anos do AVE são assinalados hoje no Real Alcázar de Sevilha num evento com a presença do presidente do governo, Pedro Sánchez e da ministra dos Transportes e Mobilidade, Raquel Sánchez. Mas a alta velocidade dos comboios da Renfe contrasta com a sua política de comunicação – a 24 horas do evento, a empresa ainda não tinha divulgado o programa das comemorações.