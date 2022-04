Jesús Corona acelera e Sevilha ultrapassa Atlético Madrid

Barcelona fechou a 33.ª jornada da Liga espanhola na vice-liderança, em igualdade pontual com a equipa de Lopetegui.

O internacional mexicano Jesús Corona voltou esta quinta-feira a ser decisivo, estreando-se a marcar na Liga espanhola, ao bisar no triunfo (2-3) do Sevilha em Valência, frente ao Levante.

Corona marcou pela primeira vez desde que deixou o FC Porto, contribuindo de forma determinante para a ultrapassagem da equipa da Andaluzia ao Atlético de Madrid, assumindo a vice-liderança provisória, acabando a 33.ª jornada em terceiro, em igualdade pontual com o Barcelona, que tem ainda um jogo em atraso.

O Barcelona respondeu, entretanto, com um triunfo, por 0-1, na deslocação a San Sebastián, onde prevaleceu o golo de Pierre-Emerick Aubameyang (11’), com a Real Sociedad, que não conseguiu superar o facto de ter sofrido pela primeira vez em 2022 um golo para o campeonato, em casa.

???? @LaLiga | @RealSociedad 0 x 1 @FCBarcelona



AUBA LÁ PRA DENTRO ?? Mas vê bem esta combinação entre Gavi, Ferran e Aubameyang ?????



É tudo teu https://t.co/dcWbSFENmm#LaLigaELEVEN pic.twitter.com/KlSry2Cgbh — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) April 21, 2022

Antes, Corona garantiu estatuto de figura em Valência, dando vantagem à equipa de Lopetegui (14’), com José Luis Morales (22’) a igualar de penálti. Tecatito repôs a vantagem (27’), com Morales a desperdiçar novo penálti (71’) e Koundé a aumentar (81’), antes de Soldado fechar as contas (87’).

Com o Levante em vias de descer, e por ter falhado um penálti, o Capitão Morales terminou o jogo em lágrimas ??#LaLigaELEVEN pic.twitter.com/h60j0Ru0vv — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) April 21, 2022

Depois da vitória em Camp Nou, o Cádiz perdeu na recepção ao Athletic Bilbau, por 2-3, com Raúl García (3’) a dar vantagem aos bascos e Iker Muniain (22’) a aumentar a vantagem, marcando a dois tempos um penálti que só converteu na recarga. Muniain assistiria depois Mikel Vesga (33m) para o terceiro golo. Lucas Pérez (56’) e Ruben Sobrino (87’) reduziram, mas foi o melhor que os locais conseguiram contra 10, por expulsão de Vesga.