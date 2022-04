FC Porto ficou com a final e com a vitória

“Dragões” avançam para a final da Taça de Portugal após triunfo por 1-0 sobre o Sporting na segunda mão das meias-finais, depois de terem vencido em Alvalade por 1-2 no primeiro jogo. Toni Martinez marcou o golo do triunfo.

O FC Porto garantiu nesta quinta-feira a presença na final da Taça de Portugal, ao triunfar por 1-0 sobre o Sporting na segunda mão das meias-finais. Depois de ter triunfado há quase dois meses em Alvalade no primeiro confronto, a formação orientada por Sérgio Conceição conseguiu nova vitória, conseguida com um golo marcado por Toni Martinez nos últimos minutos. Esta dupla vitória permite aos portistas estarem no Jamor a 22 de Maio, para uma inédita final frente ao Tondela.

No quarto “clássico” da temporada, o empate sem golos subsistiu quase até ao fim, altura em que Toni Martinez, acabado de entrar, fez o único golo do jogo em dois toques, recepção e remate após passe longo de Pepe, que foi mesmo a jogo apesar do castigo. O assistente ainda assinalou fora-de-jogo, mas o jogador espanhol estava sete centímetros antes do penúltimo defesa “leonino” e o golo foi mesmo validade

O Sporting, que precisava de marcar dois golos para se manter na prova, ainda ficou reduzido a dez após vermelho directo para Porro, após falta feia sobre Galeno.