Russian Doll está de volta e encontra-se com Chloe Sevigny

A actriz e autora Natasha Lyonne aprofunda mais temas existenciais na segunda temporada da sua série Russian Doll — Boneca Russa, um êxito da Netflix que regressa esta quarta-feira para uma segunda temporada. Desta vez, Nadia e o amigo Alan vão explorar os seus passados graças a um portal que permite viagens no tempo, a partir do metro de Nova Iorque.

Depois de, na primeira temporada, terem conseguido escapar a um loop temporal que os matava vezes e vezes sem conta, Nadia e Alan encetam agora uma nova viagem, que abrange várias eras. Contudo, terão mais uma vez de tentar encontrar uma saída.

Russian Doll foi um êxito junto do público e da crítica em 2019, uma reacção que Lyonne, co-autora da série, usou para ter mais liberdade na forma como explora agora a sua história.

“Eu só quero fazer obras interessantes. Estava numa fase… ‘o que é que eu sou? Em que é que me interesso? Que conversas estamos realmente a ter?’”, disse a criadora numa entrevista à Reuters. “À medida que envelhecemos, a minha experiência pessoal tem sido um bocado comovente… para alguém que está genuinamente preocupada com a mortalidade e a natureza finita do próprio tempo. Para mim, isso é uma coisa à parte que nada tem a ver com especificidades. É uma experiência incrivelmente universal.”

Foto Natasha Lyonne como Nadia Vulvokov e Greta Lee como Maxine Netflix

A segunda temporada passa-se quatro anos depois da primeira parte da série e decorre na East Village de Nova Iorque em 1982. O público verá mais da falecida mãe de Nadia, Nora, intepretada por Chloe Sevigny.

Foto Chloe Sevigny como Nora Vanessa Clifton/Netflix

“Mergulhamos mais a fundo na relação Nora-Nadia, exploramos a dinâmica mãe-filha e temos mais pistas sobre por que é que Nadia é a pessoa que é e por que é, e que tem dificuldades com isso, bem como sobre como está a tentar ultrapassar certas coisas”, disse Sevigny.

Outra relação que é mais explorada é a de Nadia com a amiga Maxine, interpretada por Greta Lee. “Ela é uma pessoa muito presente e disposta a tudo, por isso nesta temporada isso significa que ela viaja. Ela vai na onda, literalmente”, disse Lee sobre Maxine. “Adoro o retrato daquele duo, é uma coisa que não vemos muito. Pensamos em duos clássicos no cinema e TV, e claro que há Bonnie e Clyde, mas vemos mais versões masculinas disso. Por isso foi bom termos a nossa versão do que poderia ser [no feminino].”