Obra em tecido de Lourdes Castro vendida em leilão por 39.900 euros

A obra em tecido Sombra Projectada de Isaura Moniz de Bettencourt, da artista plástica Lourdes Castro (1930-2022), foi vendida em leilão na quarta-feira, em Lisboa, por 39.900 euros, revelou à agência Lusa fonte da leiloeira Veritas.

A peça foi adquirida por uma instituição privada portuguesa, indicou a organizadora do leilão de arte moderna e contemporânea, que reunia obras de artistas portugueses e estrangeiros.

Segundo a Veritas, a “emblemática obra dos anos 1960” de Lourdes Castro está integrada num “núcleo de produção característico de uma década que tem por base materiais quotidianos como lençóis (neste caso em particular, uma fronha de almofada) e técnicas de construção artesanais como o bordado”.

Esta peça esteve em exposições como Além da Sombra, no Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian, em 1992, Anos 60, no Museu de Arte Contemporânea do Funchal, em 1997, e Portugal Portugueses – Arte Contemporânea, no Museu Afro Brasil de São Paulo, em 2015.

Nesta sessão também foram vendidas, entre outras obras, O13-52, um óleo sobre cartão de Fernando Lanhas (1923-2012), por 42.300 euros; uma peça em acrílico sobre contraplacado, sem título, de 1965, de Helena Almeida (1934-2018), por 5.560 euros; e um trabalho em guache e tinta-da-china sobre papel, de 1967, do artista brasileiro Cildo Meireles, por 30.200 euros.

Lourdes Castro nasceu em 1930 no Funchal, Madeira, e ali se fixou em 1983 depois de ter vivido em Lisboa, onde se formou em Pintura, curso que não viria a terminar: foi expulsa em 1956 “pela não-conformidade com o cânone académico que dominava o sistema de ensino de então”. Parte para Munique em 1957 e, pouco depois, instala-se em Paris, onde fundou a revista KWY (1958-1963), com o marido e artista plástico René Bertholo. Esta publicação congregou os artistas Jan Voss, Christo Javacheff, Costa Pinheiro, Gonçalo Duarte, José Escada e João Vieira.

​A artista está representada em colecções nacionais e estrangeiras, públicas e privadas, destacando-se as do Victoria and Albert Museum, em Londres, do Museu de Arte Contemporânea de Belgrado, da Fundação de Serralves e da Fundação Gulbenkian (que fizeram retrospectivas da sua obra), e a Colecção de Arte Contemporânea do Estado. Em 2020, o Ministério da Cultura português atribuiu-lhe a Medalha de Mérito Cultural e, em Junho do ano passado, foi condecorada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com a Ordem Militar de Sant"Iago da Espada. Faleceu em Janeiro, aos 91 anos.