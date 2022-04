Robert Eggers: ser ou não ser cineasta do grafismo

O Homem do Norte fala de um mundo violento, onde o poder é ilimitadamente legitimado pela força bruta, com uma economia baseada no saque e na pilhagem de recursos, e sustentada por mão de obra escravizada. E no entanto, não se passa no século XXI, é um filme de época, ambientado nas paisagens nórdicas do século IX, ainda cheias de restos da mitologia viquingue, entre a Islândia e o norte continental europeu, incluindo a agora demoníaca “terra de Rus”.