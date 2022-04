MP abre inquérito após denúncia de imigrantes escravizados em Serpa

Jovem universitário moldavo, Catalin Schitco denunciou no Twitter que duas centenas de migrantes moldavos estarão a ser escravizados.

O Ministério Público (MP) abriu um inquérito após ter recebido um auto de ocorrência da GNR relativo a uma publicação numa rede social que denunciou a alegada existência de 200 imigrantes moldavos escravizados em Serpa.

Em resposta a perguntas colocadas nesta quarta-feira pela agência Lusa, fonte da Procuradoria-Geral da República disse que o MP recebeu um auto de ocorrência da GNR relativo à publicação, “o qual deu origem a um inquérito”, que está em fase de investigação.

Também em resposta a perguntas da Lusa, a GNR informou que “não tem registo de denúncias ou de ocorrências” na zona de Serpa, no distrito de Beja, “relacionadas com o descrito” na publicação na rede social Twitter.

No entanto, a GNR “teve conhecimento” da publicação, a qual enviou para o MP, por “descrever factos que poderão configurar a prática de crimes”.

Absolutamente chocante. Recebi uma denúncia, de fonte fidedigna, que em Serpa, Beja 200 moldavos estão neste momento a ser escravizados. O salário é enviado para o patrão no estrangeiro que não lhes paga. E isto não é o mais chocante. 1/2 — Catalin ?? (@cataxschitco) April 17, 2022

As perguntas da Lusa foram colocadas após os jornais Sol e inevitável terem noticiado que “cerca de duas centenas de migrantes moldavos estarão a ser escravizados em Serpa”, segundo uma denúncia feita no Twitter por um jovem universitário moldavo, Catalin Schitco.

No texto publicado no domingo e consultado pela Lusa, Catalin Schitco escreveu: “Recebi uma denúncia, de fonte fidedigna, que em Serpa, Beja, 200 moldavos estão neste momento a ser escravizados. O salário é enviado para o patrão no estrangeiro que não lhes paga. E isto não é o mais chocante”.

Acrescentando depois, numa resposta à publicação, que “a mesma fonte acrescenta que [a] GNR sabe do sucedido e tem acordos com os patrões criminosos”.

Em declarações ao inevitável, o estudante alegou que foi “abordado por uma moradora de uma aldeia em Serpa, avó de uma amiga próxima”, que lhe terá contado “a história”.

Segundo Catalin Schitco, a mulher terá conseguido “comunicar com um imigrante”, que lhe terá contado que “os trabalhadores não recebem salários fixos” e “o dinheiro é enviado de forma centralizada para uma pessoa no estrangeiro que depois o redistribui, sem qualquer tipo de periodicidade fixa ou garantida”.

Na resposta à Lusa, a GNR referiu ainda que “tem estado particularmente atenta” à situação dos imigrantes e “tem realizado acções de policiamento e de fiscalização, intensificadas desde Janeiro”, no distrito de Beja.

As acções de policiamento e de fiscalização visam, segundo a GNR, “detectar possíveis situações de exploração de trabalhadores” e de “outros fenómenos associados” e “garantir a maior protecção possível” aos imigrantes que estão a residir ou a trabalhar naquele distrito.