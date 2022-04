Há menos casos pendentes: a pandemia terá feito bem à Justiça?

Há menos processos pendentes tanto nos tribunais judiciais como nos administrativos e fiscais, em parte porque durante estes dois anos de pandemia entraram menos casos nas instâncias judiciais, indicam as últimas estatísticas oficiais. No final de Setembro, existiam 654 mil casos à espera de resolução nos tribunais comuns de primeira instância, menos 119 mil processos do que dois anos antes. Nos tribunais administrativos e fiscais, a diferença é menor, mas mesmo assim significativa: os últimos dados, de final de 2020, dão conta de 60.810 processos pendentes, menos 5200 casos do que a 31 de Dezembro do ano anterior.