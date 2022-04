Henrique Barros: “Os efeitos nefastos das máscaras nas escolas são muito maiores do que as vantagens”

O presidente do Conselho Nacional de Saúde defende que não devemos esperar até que as mortes com covid-19 fiquem abaixo das 20 por milhão de habitantes para acabarmos com a obrigatoriedade do uso de máscara nas escolas.

"Como nós não somos suficientemente sérios enquanto adultos, pomos as crianças com máscaras. Isso diz muito de nós enquanto sociedade”, lamenta Henrique Barros, presidente do Conselho Nacional de Saúde, no dia em que este órgão consultivo do Governo veio a público defender que se deve acabar com a obrigatoriedade do uso de máscara nas escolas. “As desvantagens” são “muito maiores do que as vantagens”, justifica o epidemiologista, para quem não faz sentido esperar que as mortes com covid-19 fiquem abaixo do limiar definido pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC, na sigla em inglês) - 20 por milhão de habitantes nos últimos 14 dias - para se acabar com esta restrição. “O ECDC definiu isto numa altura em que a pandemia estava em enorme ebulição, em que morria gente de todas as idades. Era uma espécie de meta para que não se facilitassem as medidas e é anterior à existência de vacinas”, sublinha. E pergunta: “Vamos ficar presos a um número?”.