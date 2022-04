Diversidade: esta quarta-feira é o último dia para candidatura a estágio profissional

É hoje o último dia para a candidatura ao estágio remunerado que começa a 16 de Maio, com apoio da Rede Aga Khan. Queremos que as redacções representem de forma mais plural a sociedade portuguesa e que os seus textos possam contribuir para uma sociedade mais aberta e cosmopolita. Serão valorizados os candidatos que pertençam a comunidades étnico-raciais menos representadas nas equipas de jornalistas em Portugal.

Esta quarta-feira, dia 20 de Abril, é o último dia para aceitar candidaturas ao estágio profissional promovido pelo PÚBLICO. As candidaturas podem ser enviadas até às 23h59 para diversidade@publico.pt. Reconhecendo a falta de diversidade social na representação do jornalismo em Portugal, e também na sua redacção, o PÚBLICO, que assume entre os seus valores a promoção de todos os segmentos que representam a sociedade portuguesa contemporânea, criou um programa de formação que vai decorrer este ano. Queremos que as redacções representem de forma mais plural a sociedade portuguesa, e que os seus textos possam contribuir para uma sociedade mais aberta e cosmopolita, fomentando, por esta via, uma cultura de diversidade no local de trabalho para combater a discriminação.

Por isso, abrimos dois lugares para estágios profissionais, com o apoio financeiro da Rede Aga Khan, para jornalistas em início de carreira ou finalistas do curso de Comunicação Social, que pertençam a comunidades étnico-raciais menos representadas nas equipas de jornalistas em Portugal.

O estágio será remunerado, terá a duração de seis meses e vai ser orientado por profissionais da casa, dando ao candidato as ferramentas indispensáveis para adquirir competências jornalísticas de excelência.

Para concorrerem, os candidatos têm de enviar uma carta de motivação para o e-mail diversidade@publico.pt onde expliquem porque querem participar e apresentem uma proposta de tema livre, mas centrado na actualidade, que deve ser de interesse público e exequível. A proposta tem de conter uma descrição do projecto de reportagem ou notícia que o candidato pretende efectuar, o modo como o pretende fazer, que metodologias irá utilizar e a definição de um prazo. Pede-se ainda que enviem trabalhos jornalísticos que tenham efectuado, publicados ou não.

As candidaturas serão depois seleccionadas por um júri para uma entrevista presencial. Este júri é composto por três elementos do PÚBLICO — a directora adjunta Andreia Sanches, a editora da Sociedade Rita Ferreira e a jornalista Joana Gorjão Henriques —, pela jornalista Carla Fernandes, fundadora do Podcast Afrolis, e pelo dirigente da associação Letras Nómadas Bruno Gonçalves.

Os dois candidatos que mostrarem as melhores competências e o perfil que mais se enquadre no estilo jornalístico do PÚBLICO serão escolhidos para fazer um estágio profissional que começa a 16 de Maio. O programa está aberto a todos os candidatos que preencham as condições exigidas.

Guiamo-nos pelo Plano Estratégico para as Migrações (que visa o reforço de medidas de promoção da integração e inclusão de cidadãos), pela Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas no mercado de trabalho, através do desenvolvimento de competências e seguindo igualmente as indicações da Directiva Europeia (Directiva 2000/43/CE do Conselho, de 29 de Junho de 2000) que aplica o princípio da igualdade de tratamento entre as pessoas, sem distinção de origem racial ou étnica e que prevê a implementação de medidas positivas para compensar desvantagens relacionadas com a origem racial ou étnica.

Requisitos dos candidatos:

Frequentar os últimos anos de formação em Jornalismo ou ter experiência profissional na área de jornalismo.

Ter um projecto de reportagem, notícia, artigo de opinião para desenvolver e apresentá-lo.

Pertencer a uma comunidade étnico-racial menos representada nas redacções portuguesas.

Processo de selecção: