Marcelo quer decisões sobre corrupção num “tempo muitíssimo mais razoável”

O Presidente da República voltou a focar, na abertura do ano judicial, na lentidão da justiça, afirmando que, embora seja crónica e esteja diagnosticada há mais de 600 anos – citou uma carta de D. Pedro a D. Duarte que o comprova -, considerou que não é razoável e tem de ser melhorada. “Podemos, se quisermos”, disse, atirando as soluções da justiça para uma questão de vontade.

Marcelo Rebelo de Sousa compreende que a justiça tenha o seu tempo, que é não é o tempo da vida social, económica e política, “mas mesmo para o seu tempo ainda é lenta demais”, considerando que essa lentidão “revela que os recursos continuam a ser ou insuficientes ou pouco efectivos”. Uma lentidão que, embora diga ser “desigual” nas diferentes jurisdições, tem como resultado afectar “o desenvolvimento económico e social do país”, “parece contaminar os modelos alternativos de resolução de litígios, como a arbitragem” e “afecta a percepção da justiça pelos cidadãos”, acabando por “ter efeitos que não podem ser ignorados”.

“Admito que a percepção social seja injusta algumas vezes, mas não pode ser ignorada por nós”, afirmou o chefe de Estado, considerando que “a justiça relacionada com o combate à corrupção ganha uma ainda maior urgência colectiva e dramatização”. “Podemos, se quisermos, tentar abrir uma nova fase em que a vontade de combater essa chaga não só permita multiplicar investigações – o que já começou a ocorrer no passado recente -, como converter esperas de década, década e meia, duas décadas até uma decisão final num tempo muitíssimo mais razoável em democracia”, defendeu.

Como? Marcelo desfiou um rosário de perguntas e atirou as respostas para a vontade política. “Há leis para apertar a malha aos que surgem com património incompatível com cargos eleitos ou públicos, para travar favores, preferências? Se não existem, que se façam, mas comedidamente, com ponderação para serem eficazes. Se há, que se aplique essas leis.”

O mesmo com a crónica falta de recursos humanos: “Há falta de magistrados, há problemas no acesso? Que se resolva esse problema, aí como noutras áreas carenciadas de recursos humanos”. E com a falta de clareza de leis: “Há erros de percepção a esclarecer com rigor e clareza? Que se esclareça”. E com a desconfiança na Justiça: “Há que recordar que ninguém, mas mesmo ninguém em democracia está acima da lei”.

O Presidente da República lembrou que a Assembleia da República aprovou, “na 24.ª hora da última legislatura, um conjunto de diplomas contra a corrupção”, indo até “perto de um mais reforçado combate ao enriquecimento ilícito” e avançou com “regras processuais para processos mais sensíveis e urgentes” e algumas regras de impedimentos que “suscitaram dúvidas” a ser superadas. Lembrou ainda que o Governo avançou com um novo mecanismo de combate à corrupção, dizendo esperar que ele “seja verdadeiramente independente”.

Numa palavra: há meios e onde não há, que se resolva, mas que se agilizem as respostas. Para evitar “a tentação de fazer justiça na praça pública, porque a opinião pública prefere julgar logo a ter de aguardar umas décadas”.

A finalizar, Marcelo Rebelo de Sousa acenou com os riscos de erosão da democracia que pode começar por este pilar essencial que é a justiça: “A mais imperfeita das democracias é sempre mais justa que a mais sofisticada das ditaduras”, disse, sublinhando que cabe aos protagonistas “reafirmar os valores e os princípios democráticos e exercendo-os no dia-a-dia, evitando os comportamentos contrários” e prevenindo o seu desrespeito.

E pediu acção: “Reformemos a justiça onde e quando e como tal se revele necessário, sem messianismos – próprios de instituições débeis ou frágeis -, mas com instituições fortes e prestigiadas. E sobretudo com cidadania exemplar”.