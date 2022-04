Ciclovias da (des)ordem

Em resposta ao leitor Eduardo Fidalgo [ver edição de ontem] a opinião acerca das ciclovias (em Lisboa), é notável que transmita a mentalidade segundo a qual se deve ir por um “meio-termo” no que respeita as ciclovias. É óbvio que a mobilidade é um aspecto fundamental no combate às alterações climáticas.

Tanto as bicicletas, como trotinetes, transportes públicos e peões deviam gozar sempre de prioridade no planeamento e remodelação das cidades comparativamente com o tráfego automóvel. A meu ver, com um “meio-termo” e apatia não chegaremos a lado nenhum. Se os peões não andassem nas ciclovias e as bicicletas com precaução nos passeios, já teríamos mais segurança. No entanto, é francamente exagerado designar ciclovias de espaços caóticos e desordenados.

Johan Schäfer, Lisboa

Novo Banco

Confesso que tive que arranjar coragem para ler o artigo [da edição de ontem] até ao fim. É penoso de ler. É obscena toda a teia de cumplicidades, desde a venda à Lone Star, que já na altura no PÚBLICO se escrevia sobre e a maneira como se foram queimando outros potenciais interessados, nomeadamente chinês. Até o PCP lhe chamou fundo abutre, honra lhe seja feita! É uma máfia.

Eu, que por exemplo me conto entre os que não têm médico de família, começo a pensar na utilidade do dinheiro do Fundo de Resolução, para a saúde, para a educação... Como é óbvio, exigir responsabilidades políticas, criminais ou de outra espécie é uma miragem.

Maria Silva, Lisboa

Para onde vais PCP?

Seja qual for a decisão do PCP de estar ou não presente na sessão solene na Assembleia da República (AR) durante a intervenção do Presidente da Ucrânia por videoconferência o mal já está feito. Custa a perceber que não haja dentro deste partido quem não veja que estão a ser seguidos os tiros nos pés. Já foram o terceiro partido da AR, mas estão a caminho do seu desaparecimento - veja-se o que aconteceu em França, Espanha e Itália, Já nem na rua conseguem o “barulho” de outros tempos, tendo o sindicalismo cada vez menos peso.

É vulgar, e bonito, dizer que foi um partido importante para a democracia, contudo também foi um perigo quando recordamos o PREC. Será pelas opções erradas e pelas contradições que está a ver o seu peso político cada vez mais reduzido.

António Barbosa, Porto

O 16 de Março

Tenho ouvido falar muito, e com variadas opiniões, do 25 de Abril, do 28 de Setembro, do 11 de Marco e do 25 de Novembro. Curiosamente, não vejo ninguém a falar do 16 de Março de 1974. Apesar de ter sido um golpe frustrado, o que é facto é que as prisões de militares após o golpe foram um desencadeante do 25 de Abril. É o próprio Salgueiro Maia que o refere. Haverá algo que explique esta omissão sistemática? Deixo a pergunta aos leitores e aos historiadores que escrevem regularmente no PÚBLICO.

Vítor Costa Lima, Porto

Atrocidades russas

A propósito das atrocidades cometidas pelos soldados russos contra civis na invasão da Ucrânia, lembrei-me dos apontamentos de um monge português do século XVIII que, na fuga às prisões do ditador Marquês de Pombal, se aventurou a pé e a cavalo até à Turquia e à Moldova de então, tendo observado as atrocidades de uma guerra entre os impérios russo e otomano. Dos soldados turcos, o monge católico anotou a sua violência nos saques às aldeias cujas populações se refugiavam com medo na floresta levando consigo alguns haveres. Dos soldados russos, anotou que, para além destes saquearem as aldeias com brutalidade, entravam na floresta em perseguição dos aldeãos escondidos para lhes roubarem os cavalos e outros haveres. Já nessa altura, este português havia observado e registado a bestialidade das tropas russas contra civis.

Sílvia do Carmo, Arouca

Elogio

Nasci numa família de jornalistas, tendo convivido com o Eduardo Schwalbach e mais tarde com o Raul Rêgo, o Pereira da Rosa, o Tinoco, o “Marotinho” Nobre de Melo, o Norberto Lopes, etc., o que me avaliza quando garanto que o PÚBLICO é com plena justiça o que de melhor se imprime em Portugal. Guardo religiosamente a Carteira Profissional 4410, honradamente ganha quando no desaparecido “Tempo” do Nuno Rocha assinei uma crónica com o pseudónimo de Manuel de Portugal. Julgo que percebo da “poda” para poder afirmar que a Carmen Garcia é, quanto a mim, quem escreve num português límpido e escorreito, diria mesmo um clássico, ao contrário da intelectual da última página que várias vezes nos deu prosas estruturalmente mal arquitectadas, por vezes até confusas. Carmen Garcia escreve com o coração. A advogada, talvez devido à profissão, escreve só com o cérebro.

Henrique de Penha Coutinho, Lisboa